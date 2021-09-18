الرئاسة الجزائرية تنكس الأعلام لـ 3 أيام حداداً على الرئيس بوتفليقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم تنكيس الأعلام لثلاثة أيام حداداً على الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة: أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم على كامل التراب الوطني”.

وأعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أمس وفاة بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاماً.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلال الجزائر عام 1962 وتولى رئاسة الجزائر في عام 1999.