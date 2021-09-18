القدس المحتلة..  ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى، يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام.

ونقلت وكالة وفا عن المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه قوله.. إن الأسرى يعانون أوضاعاً صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم ونقص كبير في الوزن وفي كمية الأملاح والسوائل ومن إنهاك شديد.

والأسرى المضربون هم كايد الفسفوس المضرب منذ 66 يوماً ومقداد القواسمة 59 يوماً وعلاء الأعرج 41 يوماً وهشام أبو هواش 33 يوماً ورايق بشارات 28 يوماً وشادي أبو عكر 25 يوماً.