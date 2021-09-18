النفط: بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي

ذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية، إنها بدأت بالإصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة أمس عند الساعة 23 ليلاً ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن الورشات الفنية في الشركة السورية للغاز باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة.

سانا