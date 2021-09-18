النواب اللبناني: تمادي الكيان الإسرائيلي بعدوانيته يهدد الأمن والسلام الدوليين

أشار نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى أن تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بري قوله في بيان تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة “هاليبرتون” بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة: “إن الانتهاكات الإسرائيلية تستدعي من الخارجية اللبنانية تحركاً عاجلاً وفورياً في اتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية”.

واعتبر بري أن “تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح تساؤلات كبرى”.