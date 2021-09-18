انتخابات الدوما.. أكثر من مليون ناخب صوتوا عبر الإنترنت بموسكو

أفادت خدمة مراقبة التصويت عبر الإنترنت في العاصمة الروسية اليوم، بأن أكثر من مليون شخص أدلوا بأصواتهم عبر الانترنت بموسكو في اليوم الأول لانتخابات الدور التشريعي الثامن لمجلس الدوما الروسي والتي تستمر حتى مساء غد الأحد.

ولفتت خدمة مراقبة التصويت عبر الإنترنت في بياناتها وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك إلى مشاركة نحو 2ر1 مليون شخص في التصويت الإلكتروني في موسكو في يوم الانتخابات الأول موضحة أن هذه الأصوات شملت كلاً من الدائرة الانتخابية الفيدرالية الكبرى والدوائر الانتخابية الصغرى.

وتجرى الانتخابات في روسيا بموجب النظام المختلط أي انتخاب 225 نائباً وفق القوائم الحزبية و225 حسب الترشيحات الفردية في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد حيث يتنافس 14 حزباً على المقاعد الـ450 في مجلس الدوما الروسي.