محافظ طرطوس يزود برادات التخزين ب ٥٠٠ ليتر مازوت ويلزم فرع السورية بتسويق انتاج المحافظة

طرطوس || البعث ميديا- وائل علي

قررت لجنة محروقات طرطوس برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تزويد منشآت خزن و تبريد التفاح بكميات محددة من المازوت /٥٠٠/ ليتر ووفق الكميات المقدرة حرصاً على عدم تلف محصول التفاح وتكليف السورية للتجارة بطرطوس اتخاذ إجراءاتها لشراء كامل تفاح المحافظة بشكل مباشر بدءاً من الآن.

وتزويد معاصر الزيتون العاملة بنسبة 25٪ من الكمية المقدرة حرصاً على حسن إنتاج الزيت وتزويد معامل الأدوية بالمازوت اللازم يما يضمن عدم توقفها.

من جهة ثانية قررت لجنة المحروقات منع تعبئة ميكروباصات الخطوط الداخلية لمدينة طرطوس و ريفها بعد السادسة مساء وتكليف مجلس مدينة طرطوس تسمية عدد من لجان الأحياء و أعضاء المجلس للتأكد من وصول الميكروباصات لنهاية خطوطها تحت طائلة تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.