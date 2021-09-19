أكثر من 300 ألف خدمة طبية لمراجعي المشفى الوطني بالقامشلي

البعث ميديا || القامشلي – عبد العظيم العبد الله

يستمر العاملون في الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني بتقديم كافة الخدمات الطبية لمراجعي الهيئة، واستمت الخدمات بجودتها رغم حصار الأعداء وحرب الإرهاب، وتدين الهيئة بالفضل الكبير لوزارة الصحّة التي دعّمت وساندت الهيئة بشكل دائم بالأدوية والمستلزمات والأجهزة، بالإضافة للدورات والورشات المختلفة، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، هذا ما قاله الدكتور عمر العاكوب مدير الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني لـ “البعث ميديا” وأضاف: العمل قائم ومستمر على مدار الساعة، كافة الأقسام مستعدة لاستقبال الأخوة المرضى في جميع الأوقات، نعي تماماً قيمة وأهمية المستشفى الوطني بالقامشلي، كونه المشفى الوطني الوحيد حالياً على مستوى المنطقة، وهناك عشرات المواطنين الذين يتلقون الخدمات بشكل يومي، وحالة الاستنفار الطبي شبه دائمة، ولم تتوقف مع أزمة كورونا، حيث خصص جناح كامل للمصابين، في بدايات انتشاره، وقبل أيام تم توسيع المكان وتجهيزه تحسباً لأي طارئ وزيادة أعداد المصابين.

من جهة أخرى أشار الدكتور عمر العاكوب إلى أعداد المستفيدين من خدمات المستشفى للأشهر الثمانية الماضية وكل قسم على حدا فيقول: لدينا إحصاءات يومية وشهرية، ونقدم “للبعث ميديا” أعداد المراجعين مع بداية العام الجاري حتّى نهاية يوم 31 آب من العام نفسه، فقد وصل عدد مراجعي قسم الإسعاف بتلك الأشهر 99700 مراجعاً، وعدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 18148 مراجعاً، أما عدد العمليات التي نفذت وصلت إلى 2613 عملية تشمل (الجراحية، القيصرية، والعمليات النسائية الأخرى)، و5415 صورة للطبقي المحوري، و20250 مواطناً تم فحصهم على جهاز الإيكو، بالإضافة إلى ذلك وصل عدد التحاليل المخبرية إلى 79705 مريضاً.

أكد العاكوب بأن الخدمات التي قدمت الأشهر الثمانية الماضية وصلت إلى 3001105 مراجعاً ومراجعة، ضمنها الصور الشعاعية وتصوير الثدي ومراجعي قسم الكلية وتشمل تفتيت الحصيات أيضاً، إلى جانب المعالجة الفيزيائية.