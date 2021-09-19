اتحاد الصحفيين يدعو لانعقاد المؤتمر العام السابع في 16-17 تشرين أول القادم

دمشق – البعث ميديا

دعا المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين المؤتمر العام إلى الانعقاد للدورة الانتخابية السابعة خلال يومي الـ 16-17 تشرين أول القادم من العام الحالي.

كما أعلن المكتب في اجتماعه صباح اليوم عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الاتحاد اعتباراً من يوم غد ولغاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ولفت المكتب إلى أن الترشيح يتم بموجب كتاب يقدمه المرشح بنفسه إلى ديوان المكتب، وفيما يخص الزملاء في المحافظات يتم تقديم الطلبات إلى فرع الاتحاد.