الخبز على البطاقة الذكية في السويداء

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك:

بدأت مديرية التجارة الداخلية بالسويداء بتوزيع أجهزة نقاط البيع الخاصة بتوزيع مادة الخبز تحضيرها لبدء توزيع مادة الخبز على البطاقة الذكية.

ودعت المديرية عددا من المعتمدين ممن وردت أسماؤهم في جداول نشرتها على صفحتها على فيسبوك إلى مراجعة مقرها في الساعة العاشرة صباحا من اليوم الأحد 19 أيلول الجاري وذلك لاستلام أجهزة نقاط البيع الخاصة بتوزيع مادة الخبز.

وأوضحت المديرية بأنه سيتم تسليم جميع المعتمدين بالمحافظة أجهزة نقاط البيع ولكن على دفعات بحسب المناطق والقرى والأحياء.

وبين مدير فرع المخابز علاء مهنا أنه بعد استكمال عمليات توزيع الأجهزة خلال أسبوع سيتم بدء توزيع الخبز على البطاقة الذكية وفق الشرائح المعتمدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكن لم تصدر اي تعليمات تنفيذية حتى اليوم حول آليات التوزيع، وبين مهنا أن الوزارة تقوم بشكل دوري بتقيم التجربة وإعادة النظر بالكميات المخصصة بشكل يلبى حاجات المواطنين الفعلية ويكافح عمليات الهدر بالتالي يحقق الهدف المنشود في إيصال دعم الخبز لمستحقية بشكل عادل ويمنع عمليات الاتجار غير مشروع بمادتي الخبز والدقيق.

ويجري إنتاج الخبز في محافظة السويداء عبر 8 مخابز آلية تعمل بنظامي الإدارة والإشراف و39 فرناً خاصاً موزعة على مختلف مناطق المحافظة.