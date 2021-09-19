العراق.. الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ لإرهابيي “داعش” بالأنبار

داهمت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم عن وكر لإرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقالت المديرية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إنه “ضمن مهامها لتعقب وملاحقة فلول داعش الإرهابي والوصول إلى أوكارهم تمت مداهمة أحد أوكار الإرهابيين شمال قرية الذعذاع التابعة لمنطقة الصكار في صحراء الرطبة بالأنبار والاستيلاء على عربة بالإضافة إلى معدات متنوعة” مشيرة إلى قيام مفارز الهندسة بتدمير الوكر ومحتوياته بالكامل.

إلى ذلك انفجرت عبوة صوتية شرق العاصمة بغداد دون وقوع إصابات.