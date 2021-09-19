بعد ارتفاع تكاليف انتاجه..الحليب يرتفع متجاوزا 1500 ليرة

البعث ميديا || حماة- ذكاء أسعد

لم يكن ارتفاع سعر كيلو الحليب متجاوزا 1500ليرة سورية مفاجئا بعد فوضى الأسعار التي تجتاح أغلب السلع الغذائية في السوق، والمرجح أن مديرية حماية المستهلك لم تعد قادرة على ضبط السوق وتأمين الحماية للمواطن الذي بات كالذبيحة التي كثرت سكاكينها

ويعتبر الحليب ومشتقاته من منتجاتنا الوطنية ولايخلو بيت من الحاجة اليومية للحليب واللبن، وارتفاع سعره بهذا الشكل ينذر بمعاناة جديدة تضاف إلى قائمة الآلام التي يعيشها المواطن

مربو الأبقار عللوا أسباب ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته للتكاليف الباهظة للإنتاج من زيادة بأسعار الأعلاف وارتفاع أجور الطبابة والأدوية البيطرية كما لفتوا لإستغلال التجار حاجة المربي لتصريف إنتاجه ووضع السعر الذي يناسبهم ، وذكر أحدهم أن تكلفة انتاج كيلو واحد من الحليب قد تتجاوز 1000ليرة سورية وأن مهنة تربية الأبقار لم تعد رابحة هذه الأيام لنقص الإنتاج من جهة والتكلفة المضاعفة من جهة أخرى

من جهتهم تجار الحليب الذين يقومون بشراء الحليب من المنتجين بالريف اشتكوا أيضا من ارتفاع تكاليف النقل بسبب زيادة أسعار المحروقات بالسوق وارتفاع أجور صيانة المركبات

الدكتور سامي أبو الدان مدير زراعة حماه الحالي ذكر لـ “البعث ميديا” أن الجفاف هذا العام وانخفاض معدلات الأمطار أثر سلبا على المراعي ما أدى لإنخفاض المساحات الزراعية والرعوية حيث اضطر المربون للجوء للأعلاف غالية الثمن أضف إلى ذلك قلة إنتاج الحليب في هذه الفترة من السنة.

ومن خلال حديث المربين ومدير زراعة حماه تبدو الحاجة ملحة في هذه الأيام لتقديم الدعم اللازم للمربين من أعلاف وطبابة بيطرية وبأسعار مدعومة وذلك حفاظا على هذه الثروة.