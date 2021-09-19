من سجون ميليشيا “قسد”.. الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي “داعش”

لتدريب إرهابيي تنظيم “داعش” والاستثمار بهم في تنفيذ أعمال إرهابية تخدم المخططات الأمريكية في المنطقة، نقلت قوات الاحتلال الأمريكي العشرات من إرهابيي التنظيم، المحتجزين في سجون ميليشيا “قسد” بمنطقة القامشلي، إلى مقر قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة.

وكالة سانا نقلت عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن حوامتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الاحتلال الأمريكي بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وكان على متنهما نحو 60 إرهابياً من تنظيم “داعش” تم جلبهم من سجن ما يسمى (نافكر) بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب المصادر فإن أغلب الإرهابيين يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية، من بينهم متزعم ما يسمى (الشرطة) في دير الزور ومتزعم (قطاع التعليم) و(مسؤول السجون) في التنظيم.