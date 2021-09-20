احتجاجا على جرائم الاحتلال..ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه قوله إن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس المضرب منذ 68 يوما ومقداد القواسمة 61 يوما وعلاء الأعرج 43 يوما وهشام أبو هواش 36 يوما ورايق بشارات 30 يوما وشادى أبو عكر 27 يوما.

ولفت عبد ربه إلى أن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، مبينا أن الأسيرين الفسفوس والأعرج يعانيان من إنهاك شديد ويحتاجان إلى رعاية طبية عاجلة.