اختطاف مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور

داهم عناصر من ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، واختطفوا عدداً من سكانها.

ووفقاً لما ذكرته مصادر محلية، اختطف مسلحو “قسد” واختطفت تسعة مدنيين من بلدة أبو حمام، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من الميليشيا أطلقوا النار بشكل عشوائي لتفريق عدد من الأهالي الذين تجمعوا محاولين التصدي لممارساتهم وإنقاذ المختطفين، ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان وتعرض زجاج نوافذ عدد من المنازل للكسر.