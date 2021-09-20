بلدية القامشلي تعبد طرق رئيسية والأهالي تطالب بتخديم أحياء الزنود والطي

البعث ميديا || الحسكة – عبد العظيم العبد الله

رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه مجلس مدينة، تستمر الحكومة السورية بدعم مؤسساتها القائمة حيث تقدم وزارة الإدارة المحلية ومحافظة الحسكة الخدمات الممكنة للمواطنين، وتم صرف 175 مليوناً مؤخراً للأعمال والخدمات التي نفذت في مدينة القامشلي.

من جهته نفّذ مجلس مدينة القامشلي عدة مشاريع خدمية خلال الفترة القصيرة الماضية، كانت بينها تعبيد وتزفيت عدّة طرق رئيسية وفرعية ضمن المدينة، منها شارع القوتلي وشوارع في حي الوسطى.

وسجل أهالي حيي الزنود والطي، اعتراضهم لحاجة حييهم لتلك الخدمات، مشيرين إلى أن الشوارع التي تمت تزفيتها كانت مثالية -حسب وصفهم- “البعث ميديا” راجع بدوره السيد سهيل رهاوي رئيس مجلس المدينة الذي أوضح أنه تم تزفيت شوارع لم تكن صالحة في حي الوسطى، وتابع بالنسبة لشوارع القوتلي فقد اشتكى الأهالي من تسريبات للمياه على مستوى امتداد الشارع، وحرصاً من مجلس المدينة لعدم تسرب المياه لتحت منازلهم، اضطررنا لتزفيت الشارع مجدداً، وفيما يخص حيي الزنود وطي قال رهاوي: طالما أن هذه الأحياء تحت سيطرة وحدات الجيش العربي السوري، فهي بذات الأهمية والأولوية، مؤكداً أنه ضمن ميزانية هذا العام تم تخصيص 25 مليون ليرة سورية لوضع الحجر المكسر والبقايا في الشوارع، كون هذه الخطوة مهمة جداً قبل المباشرة لتعبيد وتزفيت الطرق، وضمن خطة الميزانية القادمة سيكون التزفيت لتلك الشوارع.