قتلى وجرحى في هجوم مسلح داخل جامعة بيرم الروسية

قتل ثمانية أشخاص في هجوم نفذه مسلح مجهول داخل جامعة بيرم الروسية.

وأعلنت جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال أن مجهولا فتح النار داخل حرمها اليوم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت الخدمة الصحفية في الجامعة في بيان نقلته وسائل إعلام روسية بأن شخصا مجهولا يحمل سلاحا دخل حرم الجامعة وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

وأشار البيان إلى أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية كما تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم مؤكدة وقوع ضحايا جراءه.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ ودوافعه لارتكاب الاعتداء.