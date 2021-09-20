8 ابار جديدة تدخل الخدمة في محطة علوك

الحسكة|| اسماعيل مطر

بين المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة مياه الشرب بالحسكة الى ان ورش الصيانة التابعة للمؤسسة تقوم على صيانة واصلاح الكسور في خطوط الشبكة الرئيسة والفرعية، موضحا بأن انقطاع المياه عن مدينة الحسكة وريف تل تمر الغربي تجاوز الثلاثة اشهر واصبحت الشبكة بحاجة الى صيانة من جديد.

وأشار العقلة إلى أن عدد الآبار التي تعمل حاليا 17 بئرا و 4 مضخات عمودية بمقدار 50 الف متر مكعب في كل ضخة في وقت بأن الحاجة الفعليةاليومية لمياه الشرب بحدود 80 الف متر مكعب واكد العكلة بأن ورش المياه تعمل حاليا على إزالة كافة التعديات على شبكات المياه ضمن احياء مركز المدينة وقمع هذه التجاوزات.

وفي السياق ذاته ذكر السيد علي منصور رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة الى انه وبعد انقطاع ضخ مياه الشرب عن مدينة الحسكة لأكثر من ثلاثة أشهر تم إعادة تشغيل محطة علوك و إدخال 8 آبار للخدمة جديدة ليصبح عدد الآبار التي تعمل فعليا 17 بئرا وان دور فرع الهلال في هذا الجانب هو اجراء الصيانات الكهربائية اللازمة للغاطسات المتوقفة و تأمين تغذية كهربائية لها بالإضافة للخدمات اللوجستية في نقل وتركيب المعدات اللازمة في إعادة تشغيل المحطة وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.