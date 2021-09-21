“أنجيلا ميركل” في منازل ألمانيا!

مع اقتراب نهاية حكمها كمستشارة ألمانيا، أصبحت أنجيلا ميركل متاحة الآن أيضًا كدمية خشبية صنعت بواسطة النار، من بلدة جبال أور، حيث انتهت شركة “Seiffener Volkskunst” من تصنيع دمى “أنغيلا ميركل” في مدينة زايفين شرقي ألمانيا.

وتقدم الشركة المستشارة، المشهورة بحركة يديها النموذجية (وضعية اليدين على شكل حجر الماس أو مثلث القوى)، على شكل دمية تسمى “ميركل-روت” (Merkel-Raute) (المعروفة باللغة الإنجليزية باسم ميركل رومبوس “Merkel Rhombus”)، ومتوفرة باللون الفيروزي والأرجواني والوردي.

وصُنعت أول 300 دمية من “ميني أنغيلا ميركل” (ذات الـ14 سم)، وقد تم بيعها كلها بالفعل.