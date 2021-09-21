إحباط محاولة انقلابية في السودان

أعلنت الحكومة السودانية اليوم إحباط محاولة انقلابية شهدتها البلاد واعتقال المتورطين فيها، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية سونا عن مصدر في رئاسة مجلس الوزراء قوله إن “السلطات الأمنية والعسكرية افشلت محاولة انقلابية فجر اليوم” مشيراً إلى أن “الأوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين في المحاولة الانقلابية ويجري التحقيق معهم”.

من جانبه أكد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني في بيان له إحباط المحاولة الانقلابية في السودان.