اختناق مروري على المتحلق الجنوبي.. سقوط عوارض حديدية محملة على شاحنة

حدث اختناق مروري على المتحلق الجنوبي عند تحويلة العقدة السابعة بمنطقة الزاهرة بدمشق، بسبب سقوط عوارض حديدية كبيرة محملة على شاحنة سطحة.

رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق، العقيد محمود الصالح، أوضح بأن سقوط الحمولة كان نتيجة عدم تثبيتها بشكل جيد من قبل سائق الشاحنة ما أدى إلى سقوطها على الطريق وحدوث اختناق مروري.

ولفت إلى أن قسم العمليات تعامل مع الوضع على الفور وقام بإبعاد الشاحنة عن الطريق ورفع الحمولة، مبيناً أن الحادث لم يؤد لوقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشار الصالح إلى أنه وفقا لقانون السير يتم تنظيم ضبط عدلي بحق سائق الشاحنة وتقديمه للقضاء، حيث ينص القانون على أن تساقط المواد من المركبات على الطريق مخالفة تتطلب توقيف المخالف وتقديمه للقضاء وتغريمه بـ 15 ألف ليرة سورية وحبس من 10 أيام إلى شهر.