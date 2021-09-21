السماح بالعمل لمعاصر الزيتون المرخّصة حصراً و آلية محددة لتسليمها المازوت.. و الضوابط البيئية أولوية

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

اتخذت محافظة اللاذقية الإجراءات الإدارية و التعليمات الفنية المتعلقة بعمل و تشغيل معاصر الزيتون و شملت الإجراءات إعداد لوائح بمعاصر الزيتون المرخصة و آلية محددة لتسليمها مادة المازوت بالتنسيق مع شركة فرع محروقات وغرفة الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية برئاسة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، و قد استعرض عضو المكتب التنفيذي لقطاع البيئة الدكتور أمير اسماعيل المشرف على اللجنة المعنية بتحديد اجور معاصر الزيتون /لجنة القرار 4280/ خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم آلية العمل التي تم اتباعها في تحديد الأسعار مبيناً أن الأسعار تمّ اعتمادها بناءً على المعطيات الحالية لهذا العام، وارتفاع التكاليف على سلسلة مفردات الإنتاج معتبراً أن الأسعار عادلة للطرفين.

واتفق أعضاء المكتب على حصر عمل معاصر الزيتون بالمرخص منها حصراً والمعاصر القديمة /الحجرية/و إيجاد آلية بالتنسيق مع فرع محروقات لتزويدها بمادة المازوت بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة مع دعوة أصحاب معاصر الزيتون غير الرخصة لاستكمال إجراءات الترخيص المطلوبة.

وكانت لجنة القرار (4280) اقرت في 16 من أيلول الجاري بدل خدمات عمل معاصر الزيتون للموسم الحالي وفق ما يلي:

– أجرة عصر (1 كغ) من الزيتون 175 ليرة سورية، والعرجوم الناتج يعود لصاحب المعصرة.

– أجرة عصر (1 كغ) من الزيتون 235 ليرة، والعرجوم الناتج يعود للمزارع.

– 6.5 % من كمية الزيت المنتج، والعرجوم الناتج يعود لصاحب المعصرة.

– 8% من كمية الزيت الناتج والعرجوم الناتج يعود للمزارع. وحددت اللجنة موعد البدء بقطاف بتاريخ 1/10/2021 وذلك بما ينسجم مع طبيعة المحافظة لتحقيق أعلى جودة وانتاج بمادة الزيتون ، على أن تفتح المعاصر قبل أسبوع من تاريخ القطاف لبدء أعمال الصيانة والتجريب.