الشاي علاج للأرق!

قد يبدو الأمر مفاجئاً، لكن دراسة حديثة أوضحت أن تناول الشاي مفيد للأرق، بسبب بعض مكوناته. وهذا سيثير استغراب الكثيرين، لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي.

حيث توصل العلماء الهنود إلى نتيجة غير متوقعة مفادُها أن شرب الشاي بانتظام يساعد في علاج الأرق، وما عليك سوى شرب أنواع عشبية منزوعة الكافيين.

والحديث هنا عن أنواع شاي الأعشاب التي لا تحتوي على مادة الكافيين، أو التي تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من هذا المكون. وأظهرت الدراسة أنه إذا شرب الشخص هذا الشاي بانتظام لمدة 4 أسابيع، فإن أعراض الأرق تتحسن. وهذا ينطبق على ضحايا أشد أشكال اضطراب النوم.