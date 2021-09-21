بوغدانوف يبحث مع وفد مجلس الشعب العلاقات بين روسيا وسورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع وفد مجلس الشعب برئاسة رئيس مجموعة الصداقة الروسية السورية في مجلس الشعب باسم سودان العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس أن الجانب الروسي أكد مجددا خلال المحادثات دعمه الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأضاف البيان إنه تمت خلال المحادثات بين الجانبين مناقشة مجموعة من القضايا المهمة لزيادة تعزيز العلاقات الودية والمتعددة الأوجه بين سورية وروسيا.

وقام وفد مجلس الشعب بالمشاركة في مواكبة سير انتخابات مجلس الدوما الروسي