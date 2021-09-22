الرئاسة الروسية: نأسف لتصريحات أردوغان حول شبه جزيرة القرم

أسف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم، للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشأن ما سماه “الضم القسري” لشبه جزيرة القرم مؤكدا أن موسكو تعارض بشدة هذا الموقف.

وكان أردوغان قال في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “نعتبر أنه من المهم الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا بما فيها أراضي القرم التي لن نعترف بضمها” مشيرا إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لحماية “حقوق تتار القرم”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله تعليقا على هذه التصريحات: “الكلام موجه لنا.. بالطبع نأسف لأن مثل هذه التصريحات يتم الإدلاء بها عندما يتم التحضير لزيارة العمل لأردوغان إلى روسيا”.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لمصلحة هذه الخطوة في استفتاء شعبي نظم في آذار 2014.