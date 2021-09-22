الرئيس اللبناني يجدد تمسك لبنان بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مجددا تمسك لبنان بحقوقه المشروعة في مياهه وثرواته الطبيعية.

وعبر عون خلال لقائه اليوم المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا عن رفض بلاده لممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنها توقيع عقود مع إحدى الشركات الأميركية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب السواحل اللبنانية مشيرا في الوقت ذاته إلى التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

من جهة ثانية أشار عون إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجري في موعدها المقرر في الثامن من أيار المقبل.