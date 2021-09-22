العراق.. سلاح الجو يستهدف مخابئ لإرهابيي “داعش” في كركوك

تواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول الإرهابيين، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ثلاث ضربات مدمرة استهدفت مخابئ لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

وذكرت الخلية في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن “طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ثلاث ضربات مدمرة في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك استهدفت خلالها أوكاراً للإرهابيين” مضيفة إنه تم من خلال هذه الضربات تدمير هذه الأوكار حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد وسمعت أصوات انفجارات مدوية في المكان.