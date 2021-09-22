روسيا.. اختفاء طائرة في إقليم خاباروفسك شرق البلاد

اختفت طائرة من طراز (ان 26) على متنها ستة أشخاص من على شاشة الرادارات في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد، حسب ما أكدت وزارة الطوارئ الروسية اليوم.

ووفق البيانات المتوفرة فإن الطائرة التابعة لمؤسسة الاختبارات والنظم الجوية اختفت من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خاباروفسك أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية.

وأوضحت وكالة انترفاكس نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع أن تحليق الطائرة جرى عند ارتفاع 600 متر.