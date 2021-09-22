نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في سورية مع مسؤولة أممية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو عدداً من القضايا الدولية بما فيها الوضع في سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أن “الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة مع التركيز على الموضوعات الإقليمية التي ينظر فيها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الأوضاع في سورية وأفغانستان وليبيا إضافة إلى التسوية بين الفلسطينيين و(إسرائيل)”.

وجاء في البيان “أن الجانبين بحثا أسئلة محددة تتعلق بتفاعل روسيا مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة”.