أربعة ملايين و750ألف وفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و749 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن إلى 230 مليونا و749 ألفا و427 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4730090 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 207422450 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 698899 حالة وفاة من أصل 43343012 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 446080 وفاة من أصل 33562034 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 592316 حالة وفاة من 21283567 إصابة.