الطاقات المتجددة و العزل الحراري.. في ندوة مركزية في اللاذقية

البعث ميديا || اللاذقية- نورا جولاق

تناولت ندوة ” الطاقات المتجددة والعزل الحراري للأبنية الجديدة ” التي نظمتها محافظة اللاذقية بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية والمركز الوطني لبحوث الطاقة التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مجال الطاقة المتجددة (طاقة الوقود الحيوي ،طاقة الرياح ،الطاقة الشمسية ،الطاقة الكهرومائية ) كما ناقشت عمليات التحول من الطاقات التقليدية إلى الطاقة النظيفة بالاضافة الى التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية في هذا القطاع.

و تحدثت المهندسةرويدا ابنهار مديرة السلامة البيئية في وزارة الادارة المحلية والبيئة عن الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالوزارة في مجال توليد الطاقة من النفايات الصلبة ومكافحة تلوث الهواء والتخفيف من انبعاثات الدفيئة وذلك من خلال التحول نحو التكنولوجيا الأنظف والتوجه نحو الطاقات المتجددة وتأمين التمويل اللازم لها .

وذكرت النهار أن سورية حصلت على تمويل من صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف وآلية التنمية النظيفة لتنفذ مشاريع دعم صمود المجتمع المحلي وسينفذ في الغوطة الشرقية في ريف دمشق ويشمل محطة معالجة ودعم مزارعين واستخراج مياه من الآبار.

وأضافت النهار أنه تم التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة على الأرض السورية لدراسة وتنفيذ مشاريع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية حيث تم تركيب ٨٠٠٠ جهاز إنارة في كافة المحافظات السورية وسيتم تركيب ١٦٠٠٠جهاز إنارة إضافي كمرحلة ثانية إلى نهاية العام الجاري وبداية العام القادم.

وكشفت النهار عن توجه الوزارة نحو المناطق والمدن الصناعية وعن مشروع توليد الطاقة البديلة في بلدة المتن في ريف اللاذقية على اعتبارها واقعة في منطقة تشتهر بسرعة رياح دائمة ومساحة ٤هكتار.

وتحدث الدكتور يونس علي مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة عن أنواع الطاقة البديلة وعن العوامل الواجب توافرها للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة

وتحدث المهندس أحمد الطبجي عن مفهوم العزل الحراري وأهميته ومتطلبات العمل في العزل الحراري وضرورة معرفة مواد العزل وكيفية استخدام أجهزة القياس وطريقة تنفيذ العزل الحراري.

محافظ اللاذقية ابراهيم السالم بعد افتتاحه الندوة أشار إلى أهمية التحول الى الطاقات المتجددة وثمّن التجارب المقامة في مدينتي اللاذقية وجبلة سواء في أجهزة الإنارة أو التسخين .