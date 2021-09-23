العمل على تركيب مخبز متنقل في ريف اللاذقية الشمالي المحرر و تأمين حركة النقل إليها .

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بهدف تكثيف متابعة واقع الخدمات في الريف الشمالي المحرر وعودة الأهالي إليها وتأمين الخدمات فيها لاسيما المتعلق منها بتأمين خدمات النقل لاسيما خلال أيام العطل بشكل أولي فقد أوعز محافظ اللاذقية إلى المؤسسات الخدمية المعنية باستكمال أعمالها و تكثيف متابعة إجراءاتها .

و لفت المحافظ السالم خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إلى العمل لتركيب مخبز متنقل في هذه القرى لتخفيف التكاليف عن أهالي هذه القرى في الحصول على المادة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس في تحسين الواقع الخدمي في هذه القرى.

و تمّ خلال الاجتماع استعراض واقع توزيع المواد المدعومة ومازوت التدفئة في المحافظة حيث تمّ توزيع مادة مازوت التدفئة بموجب الرسائل والكمية المحددة لها من وزارة النفط لأكثر من 12 الف بطاقة وفق كتاب من فرع محروقات فيما بلغت كمية المواد المدعومة /السكر و الرز / حتى الان 62 بالمئة.

وخلال مناقشة واقع العملية التدريسية في المدارس طلب المحافظ السالم من رؤساء الوحدات الإدارية التي يوجد فيها مدارس مستأجرة غير مناسبة إيجاد أي مكان بديل ومناسب لاستئجاره ضمن الوحدة نفسها وبما يتناسب مع الحاجة.

وطلب من الجهات كافة في الوحدات الإدارية الاستمرار بتعزيل السواقي والشوّايات والفوهات المطرية في ضوء الاستعدادات لفصل الشتاء.