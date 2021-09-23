تسوية أوضاع عدد من المسلحين في مدينة داعل بريف درعا

بدأت في مدينة داعل بريف درعا الشمالي اليوم عملية تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية.

ووفقاًلـ “سانا” فإن عدداً من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية بدؤوا صباح اليوم بالتوافد إلى مركز التسوية الذي تم فتحه في مدينة داعل بالريف الشمالي لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة تمهيداً لإعادة المؤسسات الخدمية لإصلاح وترميم المراكز الخدمية لوضعها في خدمة المواطنين.