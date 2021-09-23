حملة تطوعية لحماية الناس من مخاطر الغرق في نهر العاصي

مع تزايد حالات الغرق في الأنهار والسدود والسواقي، تتزايد أهمية اتخاذ إجراءات وقائية وتحذيرية لحماية الناس من مخاطر السقوط والموت غرقاً.

لأجل ذلك نفذ متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري في شعبة الرستن ومركز الرعاية الاجتماعية في الرستن بريف حمص، حملة تطوعية لإعادة ترتيب وتنظيف بداية مجرى نهر العاصي مع تثبيت لوحات تحذيرية من خطر السباحة بهذه المنطقة، بالإضافة إلى إعادة تثبيت سور الجسر الموجودة للحد من حوادث السقوط من عليه.

شارك في هذه الحملة نحو 40 متطوعاً، وكانت بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية.

المصدر: صفحة الهلال الأحمر العربي السوري على فيسبوك