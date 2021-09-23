على خلفية دعوى طلاق… تفجير قنبلة على مدخل عدلية طرطوس يودي بحياة شخصين بينهم محامي

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي

أدى تفجير قنبلة على المدخل الشرقي لعدلية طرطوس كانت بحوزة شقيق زوجة المحامي “م” بسبب دعوى طلاق بين المحامي وزوجته وفق المعلومات المتاحة المتوفرة إلى وفاة شخصين بينهم المحامي وإصابة خمسة آخرين تم نقلهم إلى العناية الإسعافية بمشفى الباسل بطرطوس وفق د. عمار اسكندر مدير عام مشفى الباسل حيث يتم تقديم المعالجات والإسعافات الأولية للمصابين ومتابعة الخالة الصحية لهم.

فيما تتابع الأجهزة المعنية في عدلية طرطوس وقيادة شرطة المحافظة وغيرها أعمالها التحقيقية لكشف تفاصيل العمل الجرمي الذي حرى على باب العدالة…

وسنوافيكم بتفاصيل أوفى في وقت لاحق.