مداهمات لميليشيا “«قسد» بريف دير الزور

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية حيث داهمت تجمعات سكنية في محيط قريتي بسيتين والجاسمي بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” مدعومة بقوة عسكرية من الاحتلال الأمريكي طوقت المناطق السكنية في محيط قريتي بسيتين و الجاسمي بريف دير الزور الشمالي الليلة الماضية واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن المداهمة تمت بمساندة من طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير الذي حلق على ارتفاع منخفض فوق منازل الأهالي ما أثار الهلع ولا سيما لدى الأطفال.

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