ميليشيا (قسد) تستهدف المدنيين بالرصاص في قرية جزرة البوحميد

أطلقت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي النار باتجاه مدني في قرية جزرة البوحميد شرق مدينة دير الزور، ما أدى إلى إصابته.

ووفقاً لـ “سانا” فإن مسلحي ميليشيا “قسد” أطلقوا النار باتجاه مدني يستقل دراجة نارية في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابته بجروح.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا “قسد” يعيشون حالة من الذعر جراء مقتل العشرات منهم بعد تصاعد الهجمات التي تستهدفهم بشكل يومي بسبب ممارساتهم بحق الأهالي في المناطق التي ينتشرون فيها ولا سيما إطلاقهم النار بشكل عشوائي ومتكرر على المدنيين.