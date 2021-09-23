برنامج تقنين خاص لمناطق تواجد برادات حفظ التفاح بحمص

البعث ميديا || حمص – صديق محمد:

أكد المهندس صالح عمران مدير كهرباء حمص انه سيتم بدءاً من تاريخ 15/9/2021 تأمين التغذية الكهربائية لمناطق التي يتواجد بها برادات لحفظ فاكهة التفاح ( كفرام و حدية و حاصور و عيون الوادي و رباح) ببرنامج تقنين 3 ساعات تغذية كهربائية مقابل 3 ساعات قطع تيار كهربائي و ذلك لضمان عمل برادات التفاح بشكل مناسب و حفاظاً على مواسم التفاح من أي ضرر حيث أن الموسم يشكل دعم اقتصادي وزراعي مهم حالياً.

مبينا أن التغذية الكهربائية ستكون على خطوط عيون الوادي و حاصور من محطة مشتى الحلو في محافظة طرطوس و خط الزعفرانة من محطة تحويل الذهبية بمحافظة حمص مع العلم أن تحديد الخطوط التي سيتم تغذيتها تم بالتنسيق مع مدير التخطيط في المحافظة.