23, 09, 2021 - 3:00 مساءً

برنامج تقنين خاص لمناطق تواجد برادات حفظ التفاح بحمص

مراسلون ومحافظات-حمص   4

البعث ميديا || حمص – صديق محمد:

أكد المهندس صالح عمران مدير كهرباء حمص انه سيتم بدءاً من تاريخ 15/9/2021 تأمين التغذية الكهربائية لمناطق التي يتواجد بها برادات لحفظ فاكهة التفاح ( كفرام و حدية و حاصور و عيون الوادي و رباح) ببرنامج تقنين 3 ساعات تغذية كهربائية مقابل 3 ساعات قطع تيار كهربائي و ذلك لضمان عمل برادات التفاح بشكل مناسب و حفاظاً على مواسم التفاح من أي ضرر حيث أن الموسم يشكل دعم اقتصادي وزراعي مهم حالياً.
مبينا أن التغذية الكهربائية ستكون على خطوط عيون الوادي و حاصور من محطة مشتى الحلو في محافظة طرطوس و خط الزعفرانة من محطة تحويل الذهبية بمحافظة حمص مع العلم أن تحديد الخطوط التي سيتم تغذيتها تم بالتنسيق مع مدير التخطيط في المحافظة.

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