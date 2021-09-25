إزالة سريعة لأجزاء متصدعة آيلة للسقوط في مبنى من طابقين في اللاذقية بعد إخلاء القاطنين

اللاذقية – متابعة مروان حويجة

بعد ورود بلاغ إلى فوج إطفاء عن وجود جدار متصدع آيل للسقوط خلف جامع عبادة في حي العوينة بمدينة اللاذقية، توجهت أمس زمرة الإنقاذ من فوج إطفاء اللاذقية إلى الموقع بمتابعة من محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وحضور رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي وإشراف قائد الفوج الرائد مهند جعفر، حيث تم تقييم الموقف والعمل على إزالة الخطر على الفور بعد إخلاء الموقع من السكان حيث تبيّن وجود تصدع جدار خارجي للبناء وجزء من سقف المنزل وشرفته الخشبية.

و شاركت آلية تركس لمجلس المدينة ورافعة من شركة الكهرباء في هدم الأجزاء على التوالي و التي شكلت خطورة على الساكنين والجوار، بتواجد عناصر قسم شرطة البلدية ولجنة حماية المدينة القديمة والسلامة العامة.

وذكر رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي أن المبنى يقع في زقاق النجارين بحي العوينة وهو بناء قديم يعود بناؤه لحوالي 60 – 70 عاماً ويتألف من طبقتين الأولى عبارة عن محل للنجارة بسقف يصل ارتفاعه إلى حوالي ستة أمتار والثاني عبارة عن منزل سكني حدث بجزء منه التصدع.