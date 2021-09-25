تصفيات كأس العالم.. معسكر محلي لمنتخب سورية بكرة القدم

دخل منتخب سورية بكرة القدم للرجال في معسكر تدريبي محلي بدء الأمس في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، لاستكمال الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

شهدت التدريبات التزام اللاعبين المحليين الذين تمت دعوتهم وهم إبراهيم عالمة وطه موسى وعبد اللطيف نعسان ويزن عرابي وعمرو جنيات ومحمد صهيوني وسعد أحمد وعمرو ميداني وتامر حاج محمد وعلي الرينة بينما تقدم اللاعب محمد الواكد باعتذار رسمي عن عدم قدرته على الالتحاق.

وافتتح منتخبنا مباريات الدور الحاسم بلقاء نظيره الإيراني وخسر أمامه بهدف دون رد بينما تعادل مع نظيره الإماراتي بهدف لمثله في مواجهته الثانية ضمن هذا الدور وسيلتقي في السابع من الشهر المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية ثم يواجه منتخب لبنان في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ويختتم منتخبنا رحلة الذهاب في هذا الدور بمواجهة منتخب العراق في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم الذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.