نواب لبنانيون: سورية كانت وما زالت الداعم الأساسي للبنان

أكد تكتل بعلبك الهرمل النيابي اللبناني أن سورية كانت وما زالت الداعم الأساسي للبنان وشعبه في مواجهة ما يتعرض له من ضغوط وحصار.

وعبر التكتل في بيان له اليوم عن شكره لسورية على دعمها للشعب اللبناني تمكيناً له للخروج من أزمته الحادة المفروضة عليه بفعل الحصار الأميركي داعياً إلى اعتبار سورية وروسيا والصين وإيران والعراق شركاء اقتصاديين للمساهمة في إنقاذ لبنان من أزماته.

واعتبر التكتل أن “المطلوب في هذه المرحلة أيضاً كسر الحصار الأمريكي باستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية” مشيراً إلى السعي الأميركي إلى هضم حق لبنان في الاستفادة من نفطه وغازه في الحدود البحرية وذلك عبر الانحياز للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ أطماعه التاريخية.