إخماد حريق ضخم في أراض للزيتون المعمر شرقي طرطوس

البعث ميديا- طرطوس- وائل علي

هرعت سيارات فوج إطفاء طرطوس والدفاع المدني ومديرية زراعة طرطوس بمساعدة ومؤازرة المجتمع المحلي لإطفاء حريق الأراضي الزراعية في المنطقة القريبة لمدينة طرطوس شرقاً المعروفة بالشيخ سعد واسقبولة وعين المسقى وأكد العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس أن الحريق نشب في الأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون المعمر عند الحادية عشرة من صباح اليوم وقد تمكنت فرق الإطفاء التي بلغ عدد السيارات المشاركة عشرة آليات وتراكسين وبلدوزر من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ويتم العمل حالياً على تبريد المنطقة…

وقال لقد فوجئنا بوعورة المكان وصعوبة الوصول لنقطة الحريق بسبب غياب الطرق الزراعية وخطوط النار ولم يحدد “شما” المساحة التي أتت عليها النيران ولا الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق تاركاً لمديرية الزراعة والفرق المتخصصة تقدير المساحات المحروقة والكشف عن الأسباب…