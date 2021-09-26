الرئاسة الروسية: استمرار الوجود الإرهابي في إدلب أمر خطير وغير مقبول

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن استمرار الوجود الإرهابي في منطقة إدلب وشمال غرب سورية “أمر خطير وغير مقبول” ويؤثر على تقدم الحل السياسي في البلاد.

وأشار بيسكوف في حديث لقناة روسيا 1 إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته إلى روسيا الوضع في إدلب وشمال غرب سورية.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين رئيس النظام التركي في مدينة سوتشي الروسية في الـ 29 من أيلول الجاري.