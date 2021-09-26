الهلال يفتتح مقر شعبة المهن الحرة في منطقة العبارة في حلب

ضمن الزيارة التي يقوم بها الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب والرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية إلى محافظة حلب، تم افتتاح مقر شعبة المهن الحرة في منطقة العبارة.

حيث أكد الرفيق الهلال خلال الافتتاح أن حزب البعث هو حزب متجدد وأنه كان دائماً يطور نهجه وفق توجيهات الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد ليحافظ على جماهيريته وليبقى بين الجماهير.

يذكر بأن الوفد القيادي قد وصل مساء أمس إلى محافظة حلب و ابْتدَأَ الوفد جولته بزيارة ضريح الجندي المجهول ووضع إكليل من الزهور عليه، كما تابع جولته اليوم في المشاركة بأعمال المؤتمر العام لنقابة المحامين المنعقد في محافظة حلب.