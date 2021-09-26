الشوفي: نهج العلم والمعرفة هو سلاح في يد المعلمين لأنهم يبنون الإنسان

بحضور الرفيق اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي، انطلقت صباح اليوم، أعمال المجلس المركزي السادس للدورة النقابية الحادية عشرة لنقابة المعلمين في مقر النقابة بدمشق.

وبيّن الرفيق الشوفي أنّ أهمية انعقاد هذا المجلس ليست فقط لمناقشة التقارير الفنية، وإنما تأتي انطلاقاً من الاهتمام بالعملية التعليمية كونها عملية متطورة ومتجددة، مبيناً أنّ نهج العلم والمعرفة هو سلاح في يد المعلمين لأنهم يبنون أسمى ما في الوجود وهو الإنسان.

من جهته أشار وزير التربية الرفيق دارم طباع الى أهمية انعقاد المجلس للاستفادة من خبرات الرفاق في نقابة المعلمين كونها مرصدا للوزارة للإطلاع على إيجابيات عملها وسلبياته.

على خط مواز، بين نقيب المعلمين الرفيق وحيد زعل أنه سيتم خلال المجلس، انتخاب وترميم الشاغر بالمكتب التنفيذي ومناقشة تقارير ما نفذ من خطة المكتب خلال الفترة السابقة.