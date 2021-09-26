باحثة تركية تؤكد استمرار أردوغان بدعم الإرهابيين في سورية

أكدت الباحثة الاجتماعية والسياسية التركية إيلاي آكسوي وهي من مؤسسي الحزب الجيد أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مستمر في دعم الإرهابيين في سورية رغم أن هذه التصرفات أثبتت فشلها وأضرت بتركيا.

وكتبت آكسوي في حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي: “يؤكد أردوغان باستمرار أنه مع وحدة التراب السوري ولكنه يتصرف عكس ذلك من خلال دعمه لكل المجموعات المسلحة التي تقاتل الدولة السورية كما يحشد قواته في محيط إدلب التي تحولت إلى معقل لأخطر الإرهابيين في العالم”.

وأشارت آكسوي إلى أن أردوغان لم يلتزم بتعهداته في موضوع إدلب والقضاء على الإرهابيين فيها على الرغم من الاتفاقيات التي وقع عليها مع روسيا في سوتشي وموسكو بل استمر في موقفه المتعنت للدفاع عنهم ودعمهم.