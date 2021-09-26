جردة حساب باحتياجات مدارس الدريكيش.. والمازوت والنقل والصيانة أهمها

البعث ميديا- طرطوس- دارين حسن

استحوزت العملية التربوية والتعليمية وما تعانيه من مشكلات وصعوبات في قطاع الدريكيش على حوار ونقاش واسع بين مدراء مدارس القطاع مع مدير تربية طرطوس علي شحود.

وتركزت الطروحات حول تأمين السجلات المدرسية والإسراع بتعيين مستخدمين وإصدار التكليف للمدرسين المكلفين، وتأمين الأدوات الموسيقية والرياضية والكتاب المدرسي، ومعالجة الاكتظاظ الطلابي ، وإعادة الخارطة في توزيع اللغة الروسية، وتأمين المواد الأساسية للنظافة، والإسراع ببناء مدرسة جورة العدل بالمقلع ، وإحداث إدارتين مستقلتين للإعدادية والثانوية في ضهر مطرو، ورفع قيمة النشاط والتعاون، وتعديل منهاج اللقاء الطليعي وتفعيل اللقاء الطليعي إما عن طريق رفع التعويض المادي أو تفريغ معلم لتنفيذ اللقاءات الطليعية للوحدة أو اعتباره حصة درسية تنفذ خلال البرنامج الأسبوعي وليس خارج أوقات الدوام، ومنح المكلفين بمهام حزبية تعويض 40% والاهتمام بتكريم رواد المدارس على مستوى الوحدة أو المنطقة أو الفرع ، وإحداث ثانوية في قنية جروة علماً أن البناء موجود، والمدرسة بناءان قديم وحديث تغيب عنهما الكهرباء ومدرس الرياضة، ومعالجة مشكلة مياه مدرسة بيت يوسف حلقة أولى، وإصلاح الحمامات في مدرسة العوينية حلقة أولى وثانية، وإضافة قاعة صفية في مدرسة مربحين، وتعيين موجه في ثانوية الشهيد بهجت خازم، وأمين مخبر ومشرف اجتماعي في مدرسة المصطبة، وتأمين خزان مازوت وغرفة مدرسين، وإحداث مخبر في مدرسة عين الجاش الحلقة الثانية، وصيانة الجدار الخلفي الآيل للسقوط على قاعة صفية في مدرسة عين غليم حلقة أولى وفي مدرسة البريخية، وصيانة وتنظيف الخزانات والحمامات في مدرسة بقعو، والاهتمام بالواقع الصحي في مدرسة عين الدير.

وطالب المدراء بالحد من الحالات الصحية للمعلمين، وتوزيع معلمي الاحتياط بشكل متساو على المدارس ومنحهم طبيعة العمل، وتأمين خط سير لطلاب وكادر المصطبة ودوير رسلان وقنية جروة، واعتبروا أن الدروس الخاصة إسفين يطرق في نعش التعليم الحكومي مطالبين الحد منه قدر الإمكان. وأشاروا إلى عدم توفر الأدلة التعليمية و المواد اللازمة للأنشطة الطليعية، وعدم كفاية مازوت التدفئة لجرد الدريكيش.

وبين مدير التربية أنه سيتم تعيين حراس من خلال مسابقة المسرحين، ولم ينف حاجة المدارس إلى الصيانة، حيث رممت المديرية هذا العام 250 مدرسة من أصل 550 بحاجة لتأهيل، مشيرا إلى أن أي عطل خارج المدرسة التربية ليست مسؤولة عنه، كما أن عدم توفر مازوت التدفئة للمدارس يعود لعدم تزويد التربية من سادكوب، موضحاً أنه تم اكتشاف سرقة مازوت في ثمان مدارس استرد منها / 550/ ليترا..!!؟

حضر اللقاء الرفاق ندى علي عضو قيادة فرع طرطوس للحزب رئيس مكتبي التربية والطلائع والتعليم العالي وأحمد حسن نقيب معلمي طرطوس وعيسى عويجان أمين فرع الطلائع، وسليمان ابراهيم مدير فرع المطبوعات والكتب المدرسية وسمير علي أمين شعبة الحزب في الدريكيش ، ومدراء المدارس وأمناء الفرق الحزبية على مستوى المنطقة.