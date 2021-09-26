خطف 15 مدرساً من إحدى مدارس القامشلي من قبل ميليشيا “قسد”

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي 15 مدرساً يدرسون في إحدى مدارس القامشلي بريف الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة وذلك في إطار ممارساتها الإجرامية بحق العملية التعليمية والمدرسين القائمين عليها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن “مسلحين تابعين لميليشيا (قسد) شنوا حملة مداهمات في عدد من الأحياء السكنية في مدينة القامشلي واختطفوا 15 مدرساً من مدرسة عبد المسيح حيداري بحي الوسطى بالمدينة بحجة خرق حالة الحظر الذي تفرضه الميليشيا على المناطق التي تستولي عليها”

وتستولي ميليشيا “قسد” على عدد من المدارس وألغت تدريس منهاج وزارة التربية السورية ضمن هذه المدارس ما أدى إلى تداعيات سلبية على واقع العملية التعليمية في الحسكة والقامشلي.