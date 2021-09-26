عزوز: تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية ودعم المحاصيل الإستراتيجية ورصد الاعتمادات اللازمة

جملة من القضايا، الطروحات وخطط العمل قدمها أعضاء هيئة مكتب الفلاحين خلال اجتماعهم اليوم برئاسة الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي بدمشق.

الرفيق عزوز أكد على أهمية الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وضرورة الربط بين هذه الانتصارات والعمل على تحقيق النهوض الاقتصادي لسورية ما بعد الحرب وخصوصاً القطاع الزراعي لما يمثله من ركيزة اساسيه للاقتصاد السوري والعمل على تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية ودعم المحاصيل الإستراتيجية ورصد الاعتمادات اللازمة.

بدورهم عرض الرفاق رؤساء مكاتب الفلاحين بالمحافظات مداخلاتهم والمشكلات التي تعترض واقع عملهم كل على حدة.

من جهته قال وزير الصناعة زياد صباغ إن الدولة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية كما أنها تسعى جاهدة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمين البذار والأسمدة.

بدوره وزير الموارد المائية تمام رعد نوه إلى الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتأهيل قطاع الري وصيانة السدود قبل موسم الأمطار مشيراً إلى أن الوزارة أدخلت ما يقارب 60 ألف هيكتار من المساحات المروية في مختلف المحافظات.

وأوضح وزير المالية كنان ياغي أن الحكومة تدعم الإنتاج الزراعي من خلال تقديم التسهيلات للمصرف الزراعي كما أنها بصدد إطلاق بوليصة تأمين للبيوت البلاستيكية لمواجهة أخطار الحرائق والعوامل الجوية.

من جهته تطرق وزير الزراعة محمد حسان قطنا للاهتمام الذي توليه الوزارة فيما يخص دعم اتحاد الفلاحين وتفعيل الوحدات الإرشادية في مختلف المناطق الريفية.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد على أن الوزارة تسعى جاهده للتدخل الإيجابي في الأسواق وخاصة فيما يتعلق بأصحاب الكازيات والأفران حيث تم وضع ضوابط مدروسة للحد من الاستغلال والغش، مؤكداً أن الوزارة بصدد وضع مذكرة لمناقشة موضوع المواد التموينية المدعومة من الدولة.