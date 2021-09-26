كرنفال ” مشوار ع العالم ” في المتحف الوطني في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – نورا جولاق

أقيم برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف و مديرية الثقافة في اللاذقية كرنفال ” مشوار ع العالم ٢٠٢١ ” الذي اطلقته الغرفة الفتية الدولية باللاذقيةكرنفال ” وذلك في المتحف الوطني باللاذقية و يهدف الكرنفال الى التعريف بالحضارات العربية والعالمية ويشكل فرصة للتعرف على الموروثات الثقافية والفنون الشعبية .

و قدّم الكرنفال حضارات و ثقافات أكثر من ٢٢ بلداً من مختلف الجنسيات العربية والعالمية ويعرض الأعمال الفنية التي تمثّل كل دولة مثل اللوحات والرسومات والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والمنحوتات والميداليات والفنون الزخرفية عبر العصور المختلفة .

وأشار مجد صارم مدير الثقافة باللاذقية إلى أن كرنفال مشوار ع العالم بدروته الثانية هو رسالة سلام من الشباب السوري الى كل شباب العالم ومد جسور التواصل مع الجميع .

من جانبه عبّر ابراهيم خير بك مدير المتحف الوطني باللاذقية عن سعادته بما شاهده من أعمال فنية وفلكلورية والتي تعبر عن دور الفنون في تلاقي الحضارات .

وذكر جونيور مخول منظم الفعالية أن الكرنفال يمثل فرصة للتعرف على جوانب من حضارات الشعوب وبناء الجسور بين الثقافات المختلفة مضيفاً أنها تبرز التنوع الثقافي ضمن المجتمع السوري وتعزيز النظرة الايجابية نحو الثقافات العالمية .

محمد زعرور أحد المشاركين في الكرنفال وممثل جناح دولة فلسطين بيّن أن الجناح مقسم لعدة زوايا منها المنتجات اليدوية والمأكولات الشعبية والمطرزات والمجسمات الخشبية التي تعبر عن التاريخ والحضارة الفلسطينية والملابس والاكسسوارات التي تبرز الهوية الفلسطينية كما يقدم نظرة عامة وتاريخية من خلال ملصقات وصور تتوضيحية عن المقاومة والنضال الفلسطيني .

وفي الجناح الروسي تحدثت ديانا قنديل عن سعادتها بتمثيل الحضارة الروسية من خلال الأزياء الفلكلورية التقليدية إضافة إلى العديد من الرموز وتقديم المأكولات الروسية للزوار التي حضرتها سيدات روسيات خصيصاً للكرنفال.