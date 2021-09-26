نشوب ١٥ حريقاً حراجياً و زراعياً خلال ٢٤ ساعة في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

أعلنت مديرية زراعة اللاذقية عن نشوب حرائق عديدة اليوم في مختلف مناطق المحافظة تجاوز عددها ٧ حرائق و فيما أعلن فوج إطفاء اللاذقية عن إخماد ٨ حرائق في مدينة اللاذقية و مناطق المحافظة .

و في التفاصيل فقد أشارت مديرية زراعة اللاذقية الى أن كوادر إطفاء الحراج في المديرية بالتعاون مع المؤسسات و الجهات المعنية و فوج الإطفاء و الدفاع المدني تتعامل مع الحرائق التي اندلعت هذا اليوم و هي حريق في قرية قايا بمنطقة المركز و بلغت المساحة التقريبية المحروقة نحو /100/ دونم ويتم الآن تبريد المنطقة ، و حريق زراعي في قرية بقيلون في منطقة القرداحة يتم تبريد الحريق والمساحة التقريبية حوالي /30/ دونماً و في قرية بسوت بمنطقة القرداحة و المساحة المحروقة نحو /25/ دونماً كما شبّ حريق زراعي في منطقة الشيخ إحسان حريق زراعي حيث قدرت المساحة المحروقة بـ /10/ دونمات و حريق زراعي في العيسوية – قسطل المعاف بمساحة محروقة /200/ متر مربع إضافةً إلى حريقين في وادي صالح و قبو العوامية يتم التعامل معهما وحريق آخر في شامية المهالبة يتم تبريده .

و أما حرائق يوم أمس فقد بلغت ثمانية حرائق أعلن عن إخمادها فوج إطفاء اللاذقية شملت حرائق حراجية و زراعية و أعشاب و أشجار في مدينة اللاذقية و في مختلف أرجاء المحافظة .